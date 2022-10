Airbus nach neun Monaten auf Kurs - Cash-flow-Prognose erhöht

München (Reuters) - Bei Airbus hat das Geschäft im dritten Quartal kräftig angezogen.

Umsatz und operativer Gewinn lagen zwischen Juli und September jeweils ein Viertel über dem Vorjahresniveau, wie der französisch-deutsche Flugzeugbauer am Freitag in Toulouse berichtete. Nach neun Monaten liegt Airbus mit einem Umsatz von 38,1 Milliarden Euro damit acht Prozent über Vorjahr, das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich um drei Prozent auf 3,48 Milliarden Euro. Der Nettogewinn hinkt mit 2,57 Milliarden Euro noch leicht hinter dem Vorjahr her.

Airbus bekräftigte die Erwartung eines bereinigten Ebit von 5,5 Milliarden Euro im Gesamtjahr. 700 Flugzeuge sollen bis Ende Dezember wie geplant ausgeliefert werden, nach neun Monaten waren es 437 (Vorjahr: 424) Maschinen. Die Lieferketten seien aber noch immer wacklig, warnte der Konzern. Der Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft (Free Cash-flow) soll mit rund 4,5 Milliarden Euro um eine Milliarde höher ausfallen als bisher geplant. Nach neun Monaten lag die Kennziffer schon bei 2,9 Milliarden.

