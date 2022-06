Airbus oder Boeing - Wer schnappt sich den Mega-Flugzeug-Auftrag auf der ILA?

Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie findet in Berlin-Schönefeld in dieser Woche wieder die wichtigste Messe der deutschen Luft- und Raumfahrt-Industrie in Präsenz statt: die ILA. Im Vorfeld der Show sorgen Gerüchte über einen möglichen Großauftrag für Airbus für einen kleinen Schub bei der Aktie