Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.10.2026 19:17:14

Airbus profits drop as plane deliveries slow

The world’s biggest maker of aircraft has held on to its full-year target of 870 deliveries despite production challengesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

mehr Analysen
29.10.26 Airbus Kaufen DZ BANK
29.10.26 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Airbus Outperform Bernstein Research
29.10.26 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 195,54 -0,30% Airbus SE
Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh 48,40 -0,41% Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX vor kleinen Verlusten -- DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende dürften der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nachgeben. An den Börsen in Fernost sind überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen