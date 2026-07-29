Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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29.07.2026 18:31:32
Airbus profits surge as jet deliveries rise
Planemaker delivers 237 aircraft in second quarter, up 39% from a year agoWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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