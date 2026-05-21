Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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21.05.2026 14:12:00

Airbus-Rüstungschef Michael Schöllhorn: »Die nukleare Abschreckung überlassen wir anderen«

Michael Schöllhorn, Chef von Airbus Defense and Space, warnt vor Alleingängen bei der Rüstung. Und erklärt, warum so viel Geld in die Verteidigung im Weltall fließt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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