Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analyse im Blick 19.01.2026 17:34:47

Airbus SE-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight

Airbus SE-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight

Barclays Capital-Analyst Milene Kerner hat sich das Airbus SE-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Dies schrieb Milene Kerner am Montag im Rahmen einer Analyse globaler Auslieferungen von Flugzeugen für den zivilen Bereich.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Airbus SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 17:18 Uhr rutschte die Airbus SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 211,20 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 4,17 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 225 773 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 6,6 Prozent aufwärts. Am 19.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Airbus

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten