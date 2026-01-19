Airbus SE-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight

Barclays Capital-Analyst Milene Kerner hat sich das Airbus SE-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Dies schrieb Milene Kerner am Montag im Rahmen einer Analyse globaler Auslieferungen von Flugzeugen für den zivilen Bereich.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Airbus SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 17:18 Uhr rutschte die Airbus SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 211,20 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 4,17 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 225 773 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 6,6 Prozent aufwärts. Am 19.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

