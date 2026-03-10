Airbus SE-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Die Airbus SE-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Deutsche Bank Research hat Airbus mit einem Kursziel von 226 Euro auf "Buy" belassen. Die Flugzeugauslieferungen im Februar bedeuteten ein Plus gegenüber dem Januar, lägen aber unter dem Vorjahresniveau, schrieb Christophe Menard in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Bei der anstehenden Luftfahrtmesse in Farnborough könnte sich der im Februar bescheidene Auftragseingang beschleunigen. Allerdings hätten geopolitische Ereignisse und die Ölpreise möglicherweise Einfluss auf die künftige Nachfrage.

Das Papier von Airbus SE legte um 13:21 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 176,96 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 27,71 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 103 465 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Die Aktie fiel auf Jahressicht 2026 um 10,7 Prozent. Am 28.04.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden.

