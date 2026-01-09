Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Aktie im Blick 09.01.2026 14:19:52

Airbus SE-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy

Airbus SE-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy

UBS AG hat eine ausführliche Analyse der Airbus SE-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus vor Zahlen von 230 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sehe kaum Risiken für die Markterwartungen 2025, allerdings leichte Risiken beim Ausblick auf 2026, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kennziffern des Flugzeugbauers für das vierte Quartal sollten weitgehend den Konsensschätzungen entsprechen.

Aktienanalyse online: Die Airbus SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 14:03 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 213,05 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 12,65 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 166 544 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2025 wird für den 19.02.2026 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 11:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Airbus,Bocman1973 / Shutterstock.com

