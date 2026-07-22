Airbus SE-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus nach am Vorabend angekündigten mittelfristigen Zielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 236 Euro belassen. Das für 2029 in Aussicht gestellte operative Gewinnziel (Ebit) basiere wohl auf vorsichtigen Annahmen, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen dürften nun aber steigen. Das milliardenschwere Aktienrückkaufprogramm dürften Anleger wohl nicht auf dem Schirm gehabt haben.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Airbus SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 11:27 Uhr sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 6,9 Prozent auf 207,95 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 13,49 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 187 860 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2026 um 6,9 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 29.07.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 22:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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