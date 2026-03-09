Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Aktienanalyse 09.03.2026 14:04:47

Airbus SE-Aktie: Barclays Capital vergibt Overweight

Barclays Capital hat eine sorgfältige Analyse der Airbus SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Nach ihren Schätzungen habe der Flugzeugbauer im März bislang elf Maschinen ausgeliefert, schrieb Milene Kerner in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Aus dem sich abzeichnenden, saisontypisch schwachen ersten Quartal lasse sich aber nicht viel mehr ableiten, als dass ein Großteil des Geschäfts wieder eher im späteren Jahresverlauf anfallen werde.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Airbus SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Airbus SE befand sich um 13:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 170,82 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 28,79 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 183 604 Airbus SE-Aktien gehandelt. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 13,8 Prozent. Airbus SE wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 28.04.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 11:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 11:37 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Airbus

09.03.26 Airbus Overweight Barclays Capital
09.03.26 Airbus Outperform Bernstein Research
03.03.26 Airbus Outperform Bernstein Research
27.02.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
23.02.26 Airbus Overweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 173,52 -0,68% Airbus SE

