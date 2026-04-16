Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Papier unter der Lupe
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16.04.2026 10:43:48
Airbus SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 226 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse dürften geprägt sein von mauen Auslieferungen, schrieb Christophe Menard in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April. Den Umsatz erwartet er 7 Prozent tiefer, Ebit und Cashflow schwach.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Um 10:27 Uhr wies die Airbus SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 173,98 EUR nach oben. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 29,90 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48 822 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte seit Anfang des Jahres 2026 12,2 Prozent ein. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Airbus SE am 28.04.2026 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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