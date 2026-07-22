Airbus SE-Aktie: DZ BANK vergibt Kaufen

Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus nach neuen mittelfristigen Zielvorgaben auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 227 Euro belassen. Diese liefen auf eine Steigerung des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) um 75 Prozent von 2025 bis 2029 hinaus, schrieb Holger Schmidt in einer Studie am Mittwoch. Der neue Aktienrückkauf bedeute im Verein mit den Dividenden, dass der Flugzeugbauer rund 60 Prozent des Free Cashflow an die Aktionäre ausschüttet.

Aktienbewertung im Detail: Die Airbus SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 09:22 Uhr wies die Airbus SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,6 Prozent auf 205,40 EUR nach oben. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 67 780 Airbus SE-Aktien. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 5,6 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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