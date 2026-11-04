Airbus Aktie

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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Bewertung im Fokus 04.11.2026 12:58:51

Airbus SE-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen

Airbus SE-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen

Airbus SE-Papier wurde von DZ BANK-Analyst Holger Schmidt genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 227 Euro belassen. Der Flugzeugbauer sei ein bedeutender Profiteur der beschleunigten Erneuerungswelle der weltweiten Airline-Flotten, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die attraktiven fundamentalen Aussichten würden von einem Rekord-Auftragsbuch und einem diszipliniert umgesetzten Plan zur Steigerung der Produktionsraten gestützt.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Airbus SE legte um 12:42 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 195,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 47 579 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2026 ging es für das Papier um 0,5 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 10:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Airbus

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