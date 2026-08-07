Airbus Aktie

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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Aktienempfehlung 07.08.2026 13:22:50

Airbus SE-Aktie: Hold-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.

Airbus SE-Aktie: Hold-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.

Jefferies & Company Inc.-Analyst Chloe Lemarie hat eine gründliche Analyse des Airbus SE-Papiers durchgeführt.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Hold" belassen. Die Flugzeugauslieferungen im Juli seien im Vorjahresvergleich stabil gewesen, hätten aber ihre Erwartung um drei Maschinen verfehlt, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. Im zweiten Halbjahr reiche allerdings ein Wachstum von nur 8 Prozent, um die Jahresziele zu erreichen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie legte um 13:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 215,25 EUR zu. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 7,08 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 93 600 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 10,7 Prozent nach oben. Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Airbus

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