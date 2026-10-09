Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Bewertung im Fokus
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09.10.2026 13:07:50
Airbus SE-Aktie: Hold-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers für September lägen bei 72 Stück und damit um 4 Jets über ihrer Schätzung, schrieb Chloe Lemarie am Freitag.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Airbus SE-Aktie wies um 12:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 186,52 EUR abwärts. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 7,23 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 43 529 Airbus SE-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 4,1 Prozent. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Airbus SE am 28.10.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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