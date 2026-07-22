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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Bewertung im Fokus 22.07.2026 11:58:47

Airbus SE-Aktie: Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) revidiert auf Kaufen

Airbus SE-Aktie: Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) revidiert auf Kaufen

Airbus SE-Papier wurde von Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)-Analyst Stefan Maichl genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die LBBW hat Airbus von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 190 auf 230 Euro angehoben. Der optimistische Ausblick spiegele die Widerstandsfähigkeit und Sichtbarkeit des Geschäftsmodells des Flugzeugbauers im aktuell unsicheren Marktumfeld wider, schrieb Stefan Maichl in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv sei zudem das vom Kapitalmarkt lange geforderte Aktienrückkaufprogramm, wenngleich der Umfang moderater als erhofft ausgefallen sei. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen für 2026 und die Folgejahre.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Airbus SE legte um 11:42 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 6,0 Prozent auf 206,25 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 11,52 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 193 762 Airbus SE-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 6,0 Prozent aufwärts. Am 29.07.2026 dürfte Airbus SE die Bilanz für Q2 2026 veröffentlichen.

STUTTGART (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 10:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Airbus

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