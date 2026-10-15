Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Aktieneinstufung 15.10.2026 09:39:06

Airbus SE-Aktie: Outperform-Bewertung durch RBC Capital Markets

Airbus SE-Aktie: Outperform-Bewertung durch RBC Capital Markets

RBC Capital Markets hat eine ausführliche Analyse der Airbus SE-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus von 250 auf 240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Airbus und Boeing dürften ihre Flugzeug-Auslieferungsziele für 2027 erreichen, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Jüngste Produktionsprobleme und etwas geringere Auslieferungen seit Jahresbeginn hätten jedoch den Druck mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal 2026 erhöht.

Aktienanalyse online: Die Airbus SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Airbus SE legte um 09:23 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 191,34 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 25,43 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 37 738 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 1,6 Prozent nach. Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com,Airbus

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