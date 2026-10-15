Airbus SE-Aktie: Outperform-Bewertung durch RBC Capital Markets

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus von 250 auf 240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Airbus und Boeing dürften ihre Flugzeug-Auslieferungsziele für 2027 erreichen, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Jüngste Produktionsprobleme und etwas geringere Auslieferungen seit Jahresbeginn hätten jedoch den Druck mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal 2026 erhöht.

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Das Papier von Airbus SE legte um 09:23 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 191,34 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 25,43 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 37 738 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 1,6 Prozent nach. Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT



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