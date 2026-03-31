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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Aktieneinstufung 31.03.2026 09:33:07

Airbus SE-Aktie: Overweight-Bewertung durch Barclays Capital

Airbus SE-Aktie: Overweight-Bewertung durch Barclays Capital

Airbus SE-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Milene Kerner genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Es sei die Konjunktur, nicht der Ölpreis, die über die Zyklen im Luftfahrtgeschäft entscheide, schrieb Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Historisch betrachtet, wachse die Luftfahrtbranche mit dem Eineinhalbfachen des weltweiten Bruttoinlandprodukts. Der Ölpreis allein sei nur selten der vorrangige Einflussfaktor gewesen.

Aktieninformation im Fokus: Die Airbus SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Die Airbus SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:16 Uhr um 0,9 Prozent auf 157,80 EUR nach. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 39,42 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 13 886 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 20,4 Prozent nach unten. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Airbus SE am 28.04.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Airbus

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