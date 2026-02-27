Airbus SE-Aktie: RBC Capital Markets gibt Outperform-Bewertung bekannt

Die kanadische Bank RBC hat Airbus nach Gesprächen mit dem Management mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Outperform" belassen. Der Fokus habe auf der Triebwerksversorgung, dem mittelfristigen Potenzial und den Chancen im Rüstungsgeschäft gelegen, schrieb Ken Herbert am Freitag.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Airbus SE-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 12:26 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 185,94 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 21,01 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 49 961 Airbus SE-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 büßte die Aktie um 6,1 Prozent ein. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Airbus SE am 28.04.2026 präsentieren.

