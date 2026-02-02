Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Analyse im Blick
|
02.02.2026 13:43:52
Airbus SE-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Buy" belassen. Ian Douglas-Pennant geht nicht davon aus, dass der Flugzeugbauer mit seiner A220-Linie aktuell profitable ist. Dies schrieb er am Freitag, anlässlich von Berichten über den Vorverkauf für ein neues Modell A220-500. Zudem erwarteten die Anleger wohl eine Erklärung, warum die zuletzt problembehafteten GTF-Triebwerke auch hier die richtige Wahl sein sollen.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Airbus SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:27 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 193,18 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 24,24 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 74 090 Airbus SE-Aktien. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 2,5 Prozent zurück. Am 19.02.2026 dürfte Airbus SE die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 09:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Airbus SE
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|193,42
|0,68%