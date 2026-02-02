Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analyse im Blick 02.02.2026 13:43:52

Airbus SE-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Airbus SE-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

UBS AG-Analyst Ian Douglas-Pennant hat eine umfassende Analyse des Airbus SE-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Buy" belassen. Ian Douglas-Pennant geht nicht davon aus, dass der Flugzeugbauer mit seiner A220-Linie aktuell profitable ist. Dies schrieb er am Freitag, anlässlich von Berichten über den Vorverkauf für ein neues Modell A220-500. Zudem erwarteten die Anleger wohl eine Erklärung, warum die zuletzt problembehafteten GTF-Triebwerke auch hier die richtige Wahl sein sollen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Airbus SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:27 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 193,18 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 24,24 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 74 090 Airbus SE-Aktien. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 2,5 Prozent zurück. Am 19.02.2026 dürfte Airbus SE die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 09:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: Airbus SE-Aktie mit Buy

Bildquelle: Airbus

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

mehr Analysen
12:50 Airbus Buy UBS AG
09:31 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 193,42 0,68% Airbus SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:46 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
13:44 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Monatsbeginn zu Gewinnen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen