Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Experten-Analyse
|
06.01.2026 10:04:50
Airbus SE-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Airbus von 245 auf 240 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien kommerzieller Luftfahrtkonzerne dürften 2026 an ihre starken Entwicklungen anknüpfen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Flugzeugnachfrage bleibe hoch und dürfte das Angebot bis nach 2030 übertreffen. Das sei gut für Boeing und Airbus. Gleichzeitig blieben alte Maschinen länger in den Flotten der Airlines, was das Geschäft rund um Wartung antreibe, was für Triebwerksbauer wie Safran, MTU und Rolls-Royce gut sei. Sein Favorit für 2026 sei Boeing, so der Experte.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Airbus SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 09:48 Uhr fiel die Airbus SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 207,60 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 15,61 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20 824 Airbus SE-Aktien. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.02.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Airbus SEmehr Analysen
|06.01.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|02.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.12.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|209,75
|0,55%
