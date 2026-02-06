Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Outperform-Einstufung
|
06.02.2026 16:07:47
Airbus SE-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für Januar auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe lediglich 19 Flugzeuge an die Kunden übergeben, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Wert dürfte unter den Erwartungen der Anleger liegen. Damit werde sich der Druck auf das Auslieferungsziel für das Gesamtjahr wohl noch erhöhen.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 190,88 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 23,11 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 99 930 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 3,7 Prozent zu Buche. Airbus SE dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:52 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:52 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
