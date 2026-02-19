Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Aktie auf dem Prüfstand 19.02.2026 10:04:47

Airbus SE-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für Aktie

Airbus SE-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für Aktie

Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Sam Burgess hat sich das Airbus SE-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für 2025 seien solide gewesen, schrieb Sam Burgess am Donnerstag nach dem Bericht. Der Auslieferungsausblick auf 2026 sei geprägt von Problemen in der Lieferkette. Dank des starken operativen Verlaufs im Vorjahr könnten die Anleger ihn aber auch als konservativ interpretieren.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Airbus SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Airbus SE-Aktie notierte um 09:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,4 Prozent auf 189,64 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 26,56 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 135 260 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 4,3 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzkennzahlen wird am 19.02.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Airbus

