Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Aktie auf dem Prüfstand
|
19.02.2026 10:04:47
Airbus SE-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für Aktie
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für 2025 seien solide gewesen, schrieb Sam Burgess am Donnerstag nach dem Bericht. Der Auslieferungsausblick auf 2026 sei geprägt von Problemen in der Lieferkette. Dank des starken operativen Verlaufs im Vorjahr könnten die Anleger ihn aber auch als konservativ interpretieren.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Airbus SE-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Airbus SE-Aktie notierte um 09:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,4 Prozent auf 189,64 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 26,56 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 135 260 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 4,3 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzkennzahlen wird am 19.02.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SE
|
09:29
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 beginnt Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|DAX aktuell: DAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.02.26
|Airbus-Aktie niedriger wegen enttäuschendem Ausblick: Erlöse klettern - Dividende steigt (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
19.02.26
|Verluste in Paris: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|06:06
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|19.02.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:06
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|19.02.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:06
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|19.02.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|190,20
|1,17%