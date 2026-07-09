Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Aktie unter die Lupe
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09.07.2026 12:07:49
Airbus SE-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für Aktie
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 230 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sam Burgess aktualisierte am Donnerstag seine Prognosen vor der Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche. Von Airbus erwartet er starke Ergebnisse.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Aktie verlor um 11:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 196,30 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 22,26 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 51 363 Airbus SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 0,9 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Airbus SE am 29.07.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 09:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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