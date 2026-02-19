Airbus SE-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Buy" belassen. Ian Douglas-Pennant hob am Donnerstag in seiner Ersteinschätzung ein enttäuschendes Ergebnis hervor, was er vor allem am Umsatz festmachte. Schwach sei auch der Ausblick auf das Jahr 2026. Hinsichtlich der Auslieferungen, des operativen Ergebnisses und des Free Cashflow liege dieser unter den Erwartungen der meisten Investoren, mit denen er zuletzt gesprochen habe.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie verlor um 11:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,8 Prozent auf 186,88 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 20,40 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 361 063 Airbus SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 5,7 Prozent zurück. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Airbus SE am 19.02.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:13 / GMT



