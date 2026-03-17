Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Aktie bewertet
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17.03.2026 12:22:47
Airbus SE-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Outperform" belassen. Der Nahe Osten stehe für nur sechs Prozent der von Airbus und Boeing abgesetzten Flugzeuge, schrieb Ken Herbert in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Grundsätzlich seien die hohen Treibstoffpreise aber ein Problem für den internationalen Luftverkehr, seit Kriegsbeginn sei der Preis um fast zwei Drittel gestiegen. Ein Blick auf zurückliegende Krisen lasse jedoch darauf schließen, dass es wohl nicht zu einem längeren Rückgang des Flugverkehrs kommen dürfte.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Airbus SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Airbus SE-Aktie konnte um 12:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 171,28 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 31,36 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 125 116 Airbus SE-Aktien. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 13,5 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.04.2026 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 22:24 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 22:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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