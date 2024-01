Airbus SE (ex EADS)-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus vor Zahlen von 152 auf 165 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer dürfte einen operativen Gewinn (Ebit) von sechs Milliarden Euro und damit im Rahmen der Planung berichten, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Free Cashflow könnte unterdessen deutlich über dem Ausblick liegen. Vorauszahlungen und zusätzliche Auslieferungen seien hierfür verantwortlich./mf/gl





Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 15:21 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 148,26 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 11,29 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 111 466 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 5,8 Prozent zu Buche. Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2024 veröffentlicht.

