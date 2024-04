Airbus SE (ex EADS)-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Ein schwaches erstes Quartal gefährde etwas mehr den Ausblick auf 2024, aber mit Blick auf die zweite Hälfte bestehe Zuversicht, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 08:03 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,2 Prozent auf 155,92 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 21,86 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 13,5 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 20:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 20:36 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.