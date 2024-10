Airbus SE (ex EADS)-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy an Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. hat eine ausführliche Analyse der Airbus SE (ex EADS)-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 178 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Victor Allard lobte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den September-Zahlen den sehr starken Auftragseingang.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie am Tag der Analyse

Um 10:21 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 128,06 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 39,00 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 66 982 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für die Aktie um 7,0 Prozent nach unten. Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 vorlegen.

