Airbus SE (ex EADS)-Analyse: Overweight-Bewertung für Airbus SE (ex EADS)-Aktie von Barclays Capital

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 154 Euro belassen. Der Markt dürfte sich auf den Ausblick konzentrieren, der unter den Durchschnittserwartungen von Experten ausgefallen sei, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin selbst hatte bisher weniger als der Markt erwartet, wodurch die Konzernziele in etwa ihren Prognosen entsprächen. Kerner wies aber darauf hin, dass der Flugzeugbauer in seiner ersten Einschätzung zum Jahresverlauf typischerweise zurückhaltend sei.

Aktienanalyse online: Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich um 12:33 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 146,92 EUR ab. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 4,82 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 105 168 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2024 kletterte die Aktie um 4,9 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q1 2024-Bilanz wird von Experten auf den 01.05.2024 terminiert.

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2024 / 06:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2024 / 06:11 / GMT



