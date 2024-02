Airbus SE (ex EADS)-Analyse: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform an Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat Airbus nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Das Ergebnis je Aktie des Flugzeugbauers liege über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dagegen liege der erstmalige Ausblick auf 2024 hinsichtlich Barmittelzufluss und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) unter den Erwartungen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte um 12:12 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 149,10 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 2,75 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 216 513 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2024 um 6,4 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2024 / 03:57 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2024 / 03:57 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.