Airbus SE (ex EADS)-Analyse: Sell-Bewertung für Airbus SE (ex EADS)-Aktie von UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat Airbus nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe die Erwartungen einigermaßen erfüllt, wobei das Geschäft mit Verkehrsflugzeugen schwach verlaufen sei, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem könnte die Höhe der Sonderdividende enttäuschen. Er rechnet mit einer negativen Kursreaktion der Aktie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich um 09:02 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 1,7 Prozent auf 147,74 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 25,54 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 1 245 Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2024 um 5,6 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2023 wird Airbus SE (ex EADS) voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2024 / 06:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2024 / 06:16 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.