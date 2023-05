Airbus SE (ex EADS) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Airbus SE (ex EADS) stellte am 04.05.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,76 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 12,00 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,667 EUR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 11,23 Milliarden EUR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at