Airbus SE (ex EADS) präsentierte Quartalsergebnisse

Airbus SE (ex EADS) äußerte sich am 15.02.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,64 Milliarden EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,89 Milliarden EUR ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 1,98 EUR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 22,62 Milliarden EUR gelegen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 5,52 EUR belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 65,05 Milliarden EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at