Airbus SE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Airbus SE lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Airbus SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,930 EUR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE 20,53 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,07 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at