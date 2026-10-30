Airbus SE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Airbus SE hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,70 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Airbus SE mit einem Umsatz von insgesamt 17,47 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,83 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,00 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at