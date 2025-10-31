Airbus SE präsentierte Quartalsergebnisse

Airbus SE hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE ein EPS von 1,24 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 17,83 Milliarden EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,69 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,61 EUR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 17,48 Milliarden EUR gesehen.

Redaktion finanzen.at