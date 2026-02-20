Airbus SE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Airbus SE hat am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,07 EUR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25,98 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE einen Umsatz von 24,72 Milliarden EUR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 6,61 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,36 EUR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Airbus SE im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 73,42 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 69,23 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at