Airbus SE zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Airbus SE lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,58 Prozent auf 12,65 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,54 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at