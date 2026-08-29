Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
29.08.2026 06:00:32
Airbus seeks US space unit sale as it shifts to European-built satellites
Potential disposal comes after company announced deal with Leonardo and ThalesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SE
|
06:00
|Airbus seeks US space unit sale as it shifts to European-built satellites (Financial Times)
|
28.08.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.08.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
28.08.26
|Handel in Paris: nachmittags Gewinne im CAC 40 (finanzen.at)
|
28.08.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
28.08.26
|Handel in Paris: CAC 40 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
27.08.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|202,50
|-0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.