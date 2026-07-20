Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005
|Großauftrag
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20.07.2026 17:27:40
Airbus sichert sich Auftrag über 100 A320neo von SMBC - Aktie im Blick
Wie der Konzern mitteilte, hat der Luftfahrt-Finanzierer SMBC Aviation Capital 100 Flugzeuge aus der A320neo-Familie fest bestellt. Die Order besteht aus 65 A321 neo und 35 A320neo. Finanzielle Details wurden nicht genannt.
DJG/mgo/ros
DOW JONES
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