Airbus sichert sich Auftrag über 100 A320neo von SMBC - Aktie im Blick

Airbus hat auf der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough einen weiteren Großauftrag eingeheimst.

Wie der Konzern mitteilte, hat der Luftfahrt-Finanzierer SMBC Aviation Capital 100 Flugzeuge aus der A320neo-Familie fest bestellt. Die Order besteht aus 65 A321 neo und 35 A320neo. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

DJG/mgo/ros

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