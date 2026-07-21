Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Großauftrag
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21.07.2026 13:03:00
Airbus sichert sich Auftrag über 100 A320neo von SMBC - Einstieg bei E2D-Fonds - Aktie im Plus
Airbus wird Ankerinvestor in neuem Rüstungsfonds E2D
Airbus wird Ankerinvestor eines neuen europäischen Fonds in Rüstungstechnologie, der im Juni von den Venture-Capital-Gesellschaften AVP und Earlybird aufgelegt worden ist. Der Wachstumsfonds mit dem Namen "E2D" hat ein Zielvolumen von 500 Millionen Euro, und hat sich zum Ziel gesetzt, rund 20 Unternehmen mit einer Investition von durchschnittlich 25 Millionen Euro zu unterstützen, wie Airbus mitteilte. Zur Höhe der eigenen Investition in den Fonds machte der im DAX notierte Luft-, Rüstungs- und Raumfahrtkonzern keine Angaben.
Die erste Investition erhält Alta Ares mit Sitz in Frankreich. Das Unternehmen entwickelt KI-gestützte Hardware und Software für Missionen in den Bereichen Aufklärung, Überwachung und Erkundung ("Intelligence", "Surveillance" und "Reconnaissance" - ISR) sowie zur Abwehr unbemannter Flugsysteme. Alta Ares hat im Juni eine Absichtserklärung mit der Airbus-Sparte Defence and Space unterzeichnet, um gemeinsam Lösungen zur Abwehr von Drohnen zu entwickeln und in das Kampfführungssystem von Airbus zu integrieren.
Philippine Airlines will bei Airbus weitere neun A350-1000 kaufen
Philippine Airlines hat eine Absichtserklärung über die Bestellung von neun Airbus A350-1000 unterzeichnet. Wie der europäische Flugzeughersteller mitteilte, erhöhen sich die Gesamtbestellungen der Fluggesellschaft für diesen Flugzeugtyp damit auf 18 Großraumflugzeuge. Finanzielle Details wurden nicht bekannt.
Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,58 Prozent fester bei 194,72 Euro.
DOW JONES
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