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WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005

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Prognose und Auslieferungen 08.07.2026 21:33:00

Airbus sieht Luftverkehr auf Wachstumskurs und übergibt im Juni 89 Flugzeuge - Aktie im Fokus

Airbus sieht Luftverkehr auf Wachstumskurs und übergibt im Juni 89 Flugzeuge - Aktie im Fokus

Airbus rechnet bis 2045 mit einer Verdoppelung des weltweiten Luftverkehrs. Gleichzeitig steigerte der Konzern im Juni seine Auslieferungen auf 89 Maschinen.

Der Flugzeughersteller Airbus geht davon aus, dass sich der Luftverkehr bis zum Jahr 2045 auf etwa 10 Milliarden Passagiere pro Jahr mehr als verdoppeln wird. Für die nächsten 20 Jahre prognostiziert Airbus in seiner Langfristprognose einen Bedarf von 42.060 Flugzeugen. Demnach bleibt das Wachstum des Passagieraufkommens widerstandsfähig. Kurzfristige Störungen wie regionale Konflikte und hohe Treibstoffpreise würden die Nachfrage langfristig nicht dämpfen, hieß es. Bis 2045 erwartet Airbus ein Wachstum der Mittelschicht, also der demografischen Gruppe, die am ehesten fliegt, um 1,4 Milliarden Menschen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2026 12:53 ET (16:53 GMT)

Airbus liefert im Juni 89 Maschinen aus und erhält 71 Aufträge

DOW JONES--Der Flugzeugbauer Airbus hat im Juni insgesamt 89 Maschinen an 49 Kunden ausgeliefert. Damit wurden im ersten Halbjahr 351 Flugzeuge an 77 Kunden übergeben, wie der Konzern mitteilte. Zudem erhielt Airbus im Juni brutto 71 neue Aufträge.

Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 185 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen im Juni auf "Hold" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Mit 89 Flugzeugen liege das Unternehmen um 11 Maschinen über seiner Schätzung, schrieb Chloe Lemarie in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Seit Jahresbeginn seien die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent gestiegen.

DOW JONES und dpa-AFX

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Weitere Links:

Milliarden-Kredit von EIB reicht nicht: Airbus-Aktie tiefer - Notlandung in Erfurt

Bildquelle: Airbus

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