Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005
|Prognose und Auslieferungen
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08.07.2026 21:33:00
Airbus sieht Luftverkehr auf Wachstumskurs und übergibt im Juni 89 Flugzeuge - Aktie im Fokus
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/ros
(END) Dow Jones Newswires
July 08, 2026 12:53 ET (16:53 GMT)Airbus liefert im Juni 89 Maschinen aus und erhält 71 Aufträge
DOW JONES--Der Flugzeugbauer Airbus hat im Juni insgesamt 89 Maschinen an 49 Kunden ausgeliefert. Damit wurden im ersten Halbjahr 351 Flugzeuge an 77 Kunden übergeben, wie der Konzern mitteilte. Zudem erhielt Airbus im Juni brutto 71 neue Aufträge.
Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 185 Euro
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen im Juni auf "Hold" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Mit 89 Flugzeugen liege das Unternehmen um 11 Maschinen über seiner Schätzung, schrieb Chloe Lemarie in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Seit Jahresbeginn seien die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent gestiegen.
DOW JONES und dpa-AFX
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