Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Prognose und Auslieferungen
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09.07.2026 11:02:00
Airbus sieht Luftverkehr auf Wachstumskurs und übergibt im Juni 89 Flugzeuge - Aktie im Minus
Airbus liefert im Juni 89 Maschinen aus und erhält 71 Aufträge
Der Flugzeugbauer Airbus hat im Juni insgesamt 89 Maschinen an 49 Kunden ausgeliefert. Damit wurden im ersten Halbjahr 351 Flugzeuge an 77 Kunden übergeben, wie der Konzern mitteilte. Zudem erhielt Airbus im Juni brutto 71 neue Aufträge.
Analysten bestätigen Einstufungen
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen im Juni auf "Hold" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Mit 89 Flugzeugen liege das Unternehmen um 11 Maschinen über seiner Schätzung, schrieb Chloe Lemarie in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Seit Jahresbeginn seien die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent gestiegen.
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus von 210 auf 236 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim am 21. Juli anstehenden Update zur Geschäftsentwicklung liege der Fokus auf einer möglichen Mittelfrist-Prognose für das Verkehrsflugzeug-Geschäft, schrieb Ian Douglas-Pennant am Mittwoch in seinem Ausblick. Er sieht moderate Risiken. Zudem stünden am 29. Juli die Quartalszahlen auf der Agenda, für die er optimistischer sei als der Marktkonsens.
Die Airbus-Aktie zeigt sich am Donnerstag via XETRA zeitweise mit einem Minus von 0,40 Prozent auf 196,50 Euro.
DOW JONES / dpa-AFX
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