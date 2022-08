Airbus storniert Restauftrag für A350-Flugzeuge aus Katar - Kreise

Von Julien Marion

PARIS (Dow Jones)--Der Flugzeugbauer Airbus hat den verbleibenden Auftrag von Qatar Airways Co für seine A350-Flugzeuge storniert, wie ein Brancheninsider Dow Jones Newswires am Mittwoch sagte. Im Rahmen des Auftrags hätten 19 Maschinen an Qatar Airways geliefert werden sollen. Die beiden Unternehmen führen derzeit einen Rechtsstreit über die Lackierung und Oberflächenverschleiß bei einigen A350-Rümpfen.

Im vergangenen Jahr hatte die katarische Fluggesellschaft erklärt, dass der Lack einiger Flugzeuge Risse aufweise und abblättere, was sie als Sicherheitsrisiko bezeichnete. Qatar Airways lies deswegen 21 Flugzeugen am Boden und weigerte sich, weitere Lieferungen von Airbus anzunehmen.

Airbus hatte den Fehler beim Lack zwar eingeräumt, aber erklärt, dieser stelle kein Sicherheitsrisiko dar und beeinträchtige nicht die Lufttüchtigkeit der Flugzeuge. Der europäische Flugzeughersteller reichte im Februar beim High Court of Justice in London eine Schadensersatzklage gegen Qatar Airways in Höhe von 220 Millionen Dollar ein.

