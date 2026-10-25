Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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25.10.2026 12:00:02
Airbus to hold talks with BAE over role in GCAP fighter jet programme
Germany weighs joining UK, Italy and Japan in project after collapse of its rival FCAS partnership with France and SpainWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Airbus SE
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12:00
|Airbus to hold talks with BAE over role in GCAP fighter jet programme (Financial Times)
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22.10.26
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