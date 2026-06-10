Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005
|Ausbau der Zusammenarbeit
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10.06.2026 14:07:00
Airbus treibt Rüstungs- und Raumfahrtprojekte mit neuen Partnerschaften voran - Aktie dennoch tiefer
Die beiden Unternehmen arbeiten bereits bei bodengebundenen Luftverteidigungssystemen zusammen, etwa bei dem System IRIS-T-SLM, welches Gebäude, zivile Infrastruktur und hochwertige Objekte vor Bedrohungen aus der Luft schützt. Sie wollen nun gemeinsam Potenziale für Produktverbesserungen identifizieren, etwa über die Einrichtung einer gemeinsam genutzten "Battle Lab"-Entwicklungsplattform.
Airbus und Quantum integrieren UAS-Abfangsysteme in Militärhubschrauber
Die Helikoptersparten von Airbus und Quantum Systems haben auf der ILA Berlin 2026 eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, um die Integration der modernen C-UAS-Abfangsysteme von Quantum Systems in die Militärhubschrauber von Airbus zu prüfen. Sie werden mit dem Mehrzweckhubschrauber H145M beginnen, wie Airbus mitteilte.
Die Sparte Airbus Helicopters hat auf der Branchenmesse ILA Berlin zudem eine unbemannte Maschine aus der Hubschraubereihe H145 vorgestellt: den U145. Auf dem Stand von Airbus ist das U145-Modell bereits mit der modernen C-UAS-Lösung von Quantum Systems ausgestattet.
Airbus vereinbart Kooperation bei Infrastruktur für Weltraumaufklärung
Die Rüstungssparte von Airbus kooperiert mit den deutschen Unternehmen Rohde & Schwarz, Constellr, Orbint und High Performance Space Structure Systems (HPS) bei der Entwicklung einer Infrastruktur für Weltraumaufklärung. Unter der Leitung von Airbus als Hauptauftragnehmer wollen die Unternehmen gemeinsam an einer satellitengestützten Lösung für Erdbeobachtung sowie Aufklärung, Überwachung und Aufklärung (ISR) arbeiten, wie der Konzern mitteilte. Damit soll die wachsende Nachfrage von Regierung nach einem eigenen europäischen Angebot gedeckt werden.
"Europa verfügt über das Talent, die Technologie und die industrielle Basis, um eine eigene Weltraumaufklärungsinfrastruktur aufzubauen, und hat zudem die strategische Notwendigkeit, dies zu tun", sagte Mike Schöllhorn, CEO von Airbus Defence and Space, laut der Mitteilung. Die Kapazitäten der fünf Partner ergänzten sich hervorragend. "Gemeinsam können wir eine eigenständige End-to-End-Lösung bereitstellen, die kein einzelnes Unternehmen allein anbieten könnte."
Rohde & Schwarz liefert leistungsstarke HF-Komponenten, Signalverarbeitungstechnologien und Radarantennensysteme. Orbint steuert Geolokalisierungsverfahren, Datenverarbeitungsalgorithmen und Beiträge zur Systemkonzeption bei. HPS liefert weltraumtaugliche, einsetzbare Mesh-Reflektorantennen, die für hochfrequente Erdbeobachtungs- und Kommunikationsnutzlasten optimiert sind. Constellr stellt thermische Infrarot-Satellitensysteme bereit. Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,53 Prozent im Minus bei 173.00 Euro.
Dow Jones Newswires
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