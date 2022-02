Airbus und IG Metall einigen sich auf Zukunft der Teilefertigung

Hamburg (Reuters) - Airbus kann nach langwierigem Streit mit der IG Metall den Umbau der Flugzeug- und Teilefertigung in Deutschland angehen.

Der Flugzeugbauer einigte sich nach 18-stündigen Verhandlungen mit der IG Metall auf ein umfassendes Paket zur langfristigen Sicherung der Standorte und der Beschäftigung, wie beide am Dienstag mitteilten. Als Teil der Vereinbarung gründet Airbus für die Sektionsmontage ein neues Tochter-Unternehmen, in dem die Montage von Flugzeugrümpfen zusammengefasst wird. Die Einzelteilfertigung der Zuliefer-Tochter Premium Aerotec mit Standorten in Augsburg, Varel und Rumänien soll an die Firma Muhr und Bender aus Nordrhein-Westfalen verkauft werden. Die Entscheidung darüber wollen Airbus und die Gewerkschaft gemeinsam fällen.

Airbus teilte mit, der Umbau solle ohne betriebsbedingte Kündigungen über die Bühne gehen. Über den Umbau hatten beide Seiten lange gerungen. Die IG Metall hatte mit Streiks gedroht, wenn es bis Montag nicht zu einer Einigung komme.