Airbus und Linde entwickeln Wasserstoff-Infrastruktur an Flughäfen

PARIS (Dow Jones)--Airbus und Linde wollen zusammen die Infrastruktur für die Versorgung von Flugzeugen mit Wasserstoff entwickeln. Wie der europäische Flugzeughersteller mitteilte, wollen beide Unternehmen ab dem kommenden Jahr Pilotprojekte an verschiedenen Flughäfen definieren und starten. Darüber hinaus werden sie an der Technologie zur Herstellung von Power-to-Liquid-Kraftstoffen arbeiten, einer Art nachhaltigem Flugtreibstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF), der aus der Kombination von grünem Wasserstoff mit Kohlenmonoxid hergestellt wird, so die Airbus SE. Die Luftfahrtbranche will ihren CO2-Fußabdruck verringern.

"Wir kommen mit Wasserstoff als einem wichtigen Technologieschritt gut voran, um unser Ziel zu erreichen, bis 2035 ein emissionsfreies Verkehrsflugzeug auf den Markt zu bringen", sagte Sabine Klauke, Airbus Chief Technical Officer. Airbus hat nach eigenen Angaben bisher Vereinbarungen mit Partnern und Flughäfen in Frankreich, Italien, Südkorea, Japan und Singapur für das Projekt unterzeichnet.

June 23, 2022 07:19 ET (11:19 GMT)