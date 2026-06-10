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10.06.2026 13:54:40

Airbus vereinbart Kooperation bei Infrastruktur für Weltraumaufklärung

DOW JONES--Die Rüstungssparte von Airbus kooperiert mit den deutschen Unternehmen Rohde & Schwarz, Constellr, Orbint und High Performance Space Structure Systems (HPS) bei der Entwicklung einer Infrastruktur für Weltraumaufklärung. Unter der Leitung von Airbus als Hauptauftragnehmer wollen die Unternehmen gemeinsam an einer satellitengestützten Lösung für Erdbeobachtung sowie Aufklärung, Überwachung und Aufklärung (ISR) arbeiten, wie der Konzern mitteilte. Damit soll die wachsende Nachfrage von Regierung nach einem eigenen europäischen Angebot gedeckt werden.

"Europa verfügt über das Talent, die Technologie und die industrielle Basis, um eine eigene Weltraumaufklärungsinfrastruktur aufzubauen, und hat zudem die strategische Notwendigkeit, dies zu tun", sagte Mike Schöllhorn, CEO von Airbus Defence and Space, laut der Mitteilung. Die Kapazitäten der fünf Partner ergänzten sich hervorragend. "Gemeinsam können wir eine eigenständige End-to-End-Lösung bereitstellen, die kein einzelnes Unternehmen allein anbieten könnte."

Rohde & Schwarz liefert leistungsstarke HF-Komponenten, Signalverarbeitungstechnologien und Radarantennensysteme. Orbint steuert Geolokalisierungsverfahren, Datenverarbeitungsalgorithmen und Beiträge zur Systemkonzeption bei. HPS liefert weltraumtaugliche, einsetzbare Mesh-Reflektorantennen, die für hochfrequente Erdbeobachtungs- und Kommunikationsnutzlasten optimiert sind. Constellr stellt thermische Infrarot-Satellitensysteme bereit.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2026 07:55 ET (11:55 GMT)

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